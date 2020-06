Morte "acidental" de jovem que foi amarrado a cama em centro para menores provoca indignação em Espanha. Veja as imagens

Um vídeo sobre a morte "acidental", no ano passado, de um jovem marroquino num centro de internamento no sul de Espanha está a provocar indignação no país e o Ministério Público já pediu a reabertura do processo.

Segundo a agência francesa AFP, o "vídeo perturbador" também levou a que se pedisse a proibição do método utilizado para imobilizar e amarrar Iliass Tahiri à sua cama.





O jovem, de 18 anos, morreu em 01 de julho de 2019 no centro de internamento de menores de Tierras de Oria, no sul da Andaluzia, onde esteve detido durante dois meses.