Mortes violentas no Brasil batem recorde e chegam a 63.880 casos

Por Lusa | 16:01

O Brasil registou 63.880 assassínios violentos em 2017, um recorde para o país, segundo um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em média, sete pessoas foram mortas no país por hora no ano passado, elevando a taxa de homicídios em 2,9% entre 2016 e 2017. No total, o país registou pela primeira vez uma taxa de 30,8 assassínios por cada 100 mil habitantes.

O Brasil teve 55.900 casos de homicídios dolosos (crimes cometidos com intenção prévia de matar), que cresceram 2,1%, 2.460 registos de roubos seguidos de morte, houve uma redução de 8,2%, e 955 registos de lesões corporais seguidas de morte, uma subida de 12% em 2017 na comparação com 2016.