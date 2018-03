Mosca da fruta "na hora de escolher" prefere acasalar a dormir -- estudo da UMinho

Por Lusa | 09:22

Um estudo da Universidade do Minho concluiu que a mosca da fruta "na hora de escolher" prefere acasalar a dormir, salientando que aquele animal tem sido importante para perceber o funcionamento básico do cérebro humano, anunciou hoje aquela academia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, hoje que se assinala o Dia Mundial do Sono, a Universidade do Minho explica que a investigação do cientista do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) Daniel Machado identificou "um circuito neuronal" que "intensifica a vontade de acasalamento, secundarizando uma das principais necessidades vitais, dormir".

Segundo aquela investigação, desenvolvida em parceria com a Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos da América, "as principais características do sono também estão conservadas neste animal", a Drosophila melanogaster, que, segundo a UMinho "tem sido um importante modelo para perceber o funcionamento básico do cérebro humano".