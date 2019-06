Moscovo e Washington iniciam consultas para prolongar acordo nuclear - Putin

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que Moscovo e Washington "instruíram" os respetivos chefes da Diplomacia de ambos os países a "iniciarem consultas" sobre uma extensão do tratado de não proliferação de armas nucleares.

"Mas ainda não podemos dizer se isso levará à extensão [do tratado START3, que expira em 2021]", disse Vladimir Putin, à margem da cimeira de dois dias do G20, que terminou hoje em Osaka, no Japão.

O chefe de Estado russo reuniu-se na sexta-feira com o homólogo norte-americano, Donald Trump.