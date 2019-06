Mostra Espanha com programação cultural em 20 cidades até dezembro

A Mostra Espanha 2019 vai decorrer este ano, entre junho e dezembro, em 20 cidades do país, para divulgar o património cultural espanhol através de exposições, música, artes cénicas, conferências e encontros, foi hoje anunciado, em Lisboa.

O evento, este ano em 6.ª edição, com mais de 80 iniciativas, apresenta um programa de atividades culturais para dar "uma visão do dinamismo e criatividade das indústrias culturais espanholas" no momento atual, segundo a organização, que apresentou o programa na Embaixada de Espanha, em Lisboa.

A Cine-Fiesta - Mostra de Cinema Espanhol, uma mostra de fotografia de Quique Jiménez, a exibição da pintura do século XVII "Frei Pedro Machado", de Francisco de Zurbarán, concertos de Ana Alcaide, do coro La Trova, da Orquestra Sinfónica das Astúrias, espetáculos de Rocío Molina ou Eduardo Guerrero são algumas das propostas do programa que decorre até 31 de dezembro.