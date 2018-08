Mota-Engil ganha concessão e construção rodoviária na Argentina

Concessionário terá que assegurar trabalhos de construção em 20 quilómetros da área urbana e em 227 quilómetros da área rural.

Um consórcio detido em 33% pela Mota-Engil ganhou um contrato de construção e concessão rodoviária do corredor Sur na Província de Buenos Aires, na Argentina, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.



"A Mota-Engil, através da Mota-Engil Latin América informa sobre a adjudicação, a um consórcio por si detido em 33%, de um contrato de construção e de concessão do corredor Sur na Provincia de Buenos Aires, Argentina. A Mota-Engil ganhou este contrato no âmbito do concurso de PPP Vias Seguras, patrocinado pelo Governo da Argentina", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



No total, a concessão tem uma extensão de 247 quilómetros, incluindo a ligação ao aeroporto de Buenos Aires, um tráfego médio diário de cerca de 250 mil veículos e um período de vigência de 15 anos.



O concessionário terá que assegurar trabalhos de construção em 20 quilómetros da área urbana e em 227 quilómetros da área rural, num valor que excede os 900 milhões de dólares (cerca de 769 milhões de euros), sendo que 95% do montante corresponde a alargamentos de vias e/ou reabilitações.



"O perfil financeiro da concessão inclui pagamentos por disponibilidade, os quais asseguram o valor das obras de reabilitação e de alargamento em 80% do investimento total, sendo o restante investimento e os ganhos de operação cobertos pela cobrança de portagem", explicou a Mota-Engil.



De acordo com a empresa, o "pagamento por disponibilidade é assegurado por um 'trust', propriedade do Governo da Argentina, o qual irá receber os impostos sobre combustíveis, bem como o recebimento parcial de algumas portagens com a obrigação contingente do Governo de suprir qualquer insuficiência verificada".