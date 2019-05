Motim em prisão brasileira causa 15 mortos -- novo balanço

Quinze pessoas morreram em confrontos numa prisão no estado do Amazonas, no norte do Brasil, de acordo com um novo balanço fornecido pela administração do estabelecimento prisional.

O anterior balanço apontava para oito mortos.

Segundo um comunicado da secretaria de Estado de Administração Penitenciária, grupos rivais começaram a lutar entre si pelas 12:00 de sábado, tendo sido enviados rapidamente reforços para o Complexo Penitenciário Anisio Jobim (COMPAJ).