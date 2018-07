Motivos para fazer sexo e atingir o clímax

Dia 31 de julho celebra-se o dia mundial do orgasmo. Saibas as vantagens para a sua saúde.

17:32

Dia 31 de julho comemora-se o dia mundial do orgasmo e segundo vários especialistas deve comemorar, esta terça-feira e sempre que puder.



Razões pelas quais deve fazer sexo e atingir o clímax

Redução de stress e maior nível de felicidade

Atingir o orgasmo faz aumentar os níveis de serotonina no organismo, fazendo com que se sinta mais atraente e aumente a sua auto-estima, reforçando a relação de segurança e intimidade com o(a) parceiro(a) e consequentemente reduzindo os níveis de stress e ansiedade.

Pressão arterial reduzida e diminuição do cancro

A prática de sexo também pode estar associada a um estilo de vida mais saudável, havendo estudos que indicam que ter uma vida sexual mais ativa pode ser determinante para ter uma pressão arterial mais saudável, diminuindo o risco de enfarte. Para além disso, o sexo pode diminuir o risco de cancro da próstata e testículos, uma vez que a ejaculação regular promove a que haja menos incidência desse tipo de problemas de saúde.



Menos dor para ambos

Com a dimininuição de stress, as dores crónicas também vão ficar reduzidas. Os orgasmos podem aumentar a tolerância à dor associada a cólicas e enxaquecas.



Melhor relação entre o casal

Os casais que têm uma vida sexual mais ativa tendem a ser mais felizes e manter o relacionamento por mais tempo.