Motociclistas venezuelanos vão ter seguro de responsabilidade civil pela primeira vez

Por Lusa | 02:56

Os motociclistas venezuelanos vão ter, pela primeira vez, seguro de responsabilidade civil para as suas viaturas, anunciou hoje o Instituto de Transporte Terrestre da Venezuela (INTT).

As normas do novo seguro estiveram em debate, quarta-feira, na chamada Mesa de Trabalho para a Proteção, Segurança Social, Bem-estar e Atenção Integral ao Transportador, promovida pelo INTT e na qual participam representantes do Comando Inter-gremial de Transportadores e do Bloco Bolivariano de Transportadores.

Entre os presentes estiveram o presidente do INTT, Enrique Quintana, o Superintendente da Superintendência de Defesa dos Assegurados, Juan Carlos Cabello e José Estévez de Seguros la Previsora, entre outros.