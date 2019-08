Motoristas: Governo confirma reunião 3.ª feira no Ministério das Infraestruturas

O Governo confirmou hoje, após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, que irá realizar uma reunião na terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

"Se [a greve] está desconvocada, a reunião é terça-feira", disse à Lusa fonte oficial do ministério liderado por Pedro Nuno Santos, sem adiantar mais informação.

Esta tarde, antes do plenário do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNNMP), em Aveiras de Cima, no qual os trabalhadores decidiram desconvocar a greve, o Ministério das Infraestruturas já tinha admitido uma eventual reunião, fazendo depender o encontro do fim da greve.