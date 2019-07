Motoristas: Industriais de alimentação animal preveem 4 ME de prejuízo diário

A Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA) prevê que a greve dos motoristas provoque quatro milhões de euros de prejuízo diário, caso o setor não seja integrado, com prioridade, nos serviços mínimos, foi hoje anunciado.

"A IACA prevê graves prejuízos para o setor, quer no abastecimento de mátrias primas à indústria, quer no fabrico e distribuição dos alimentos aos animais, durante a greve dos transportadores de matérias perigosas, caso não se confirme a inclusão do setor da alimentação animal na definição de serviços mínimos a fixar em despacho governamental", alertou, em comunicado, a associação.

De acordo com os industriais de alimentação animal, este setor produz diariamente uma média de 15.000 toneladas de alimentos que "não chegarão ao seu destino", caso o setor não seja incluído nos serviços mínimos a decretar, "colocando em causa a alimentação de cerca de 40 milhões de animais".