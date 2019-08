Motoristas: Industriais de lacticínios alertam para destruição de "milhões de litros de leite"

Os industriais de laticínios notaram hoje que a greve dos motoristas poderá gerar "elevados problemas", alertando para os milhões de litros de leite que podem ser desperdiçados, e apelaram ao Governo que inclua o setor nos serviços mínimos.

"A greve anunciada poderá gerar elevados problemas ao setor, seja pelas dificuldades do levantamento de leite das explorações e do seu encaminhamento às unidades industriais, seja pela dificuldade em realizar as diferentes operações de transformação, como a de fazer sair os produtos lácteos das fábricas e de os encaminhar para os circuitos comerciais", apontou, em comunicado, a Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL).

Por outro lado, caso não sejam tomadas medidas, "corre-se o risco de terem que se destruir milhões de litros de leite no campo, o que pode ser desastroso a nível ambiental".