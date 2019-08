Motoristas: Portugal já está em situação de crise energética

Portugal está a partir de hoje, e até às 23:59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido à greve de motoristas.

Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o Governo, representado pelos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, declarou o estado de crise energética, com início às 23:59 de sexta-feira e fim às 23:59 do próximo dia 21.

"A situação de crise energética tem como objetivo garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.