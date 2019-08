Motoristas: Primeiro-ministro saúda desconvocação da greve

O primeiro-ministro, António Costa, saudou hoje a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulou "votos de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulou-se com o "elevado civismo" dos portugueses durante a paralisação.

"Saúdo a decisão de desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulando votos de sucesso para o diálogo que agora se retoma entre as partes", declarou António Costa através da rede social Twitter.

"Quero congratular-me com o elevado civismo com que os portugueses viveram esta semana difícil para todos e a forma pacífica e sem qualquer violência como foram conduzidas todas as manifestações", acrescentou o primeiro-ministro.