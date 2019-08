Motoristas: PS questiona legalidade de medidas de contingência impostas pela câmara de Mafra

O Partido Socialista de Mafra acusou o presidente da autarquia de ter criado alarmismo ao decretar situação de alerta sem se verificar crise energética e questionou o Ministério da Administração Interna sobre a legalidade de algumas medidas impostas.

Para a concelhia socialista, presidida por Sérgio Santos, os eleitos do PSD na câmara de Mafra "analisaram mal as consequências e repercussões" de declarar "situação de alerta" no município, tendo com isso criado "mais problemas e alarmismo do que soluções".

A "situação de alerta" foi decretada na quarta-feira, sustentada num despacho do presidente, Helder Silva, que limita o abastecimento a 25 litros por viatura ligeira e a 100 litros por veículo pesado.