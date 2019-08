Motoristas: Sábado é "última oportunidade" para desconvocar greve - Pardal Henriques

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, disse hoje que os plenários de trabalhadores no sábado são a "última oportunidade" para a Antram apresentar uma proposta que cancele a greve dos motoristas.

"Será até a essa hora [15:00], nesse plenário, a última oportunidade que a Antram tem para dizer 'meus senhores, vamos apresentar uma contra proposta para evitar esta greve'", afirmou Pedro Pardal Henriques em conferência de imprensa no seu escritório, em Lisboa.

No sábado realiza-se um plenário do SNMMP, em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa, no qual "vão ser discutidos assuntos importantes do mundo laboral", segundo Pardal Henriques.