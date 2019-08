Motoristas: Serviços mínimos estão a ser cumpridos - ENSE

O abastecimento dos postos de combustível e dos aeroportos está a processar-se com regularidade no país, estando a ser cumpridos os serviços mínimos legalmente estabelecidos, anunciou hoje a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

Os serviços mínimos legalmente estabelecidos foram cumpridos até às 10:00 do dia de hoje, de acordo com um ponto da situação publicado na página da ENSE na Internet pelo presidente do Conselho de Administração, Filipe Meirinho.

Durante a noite de hoje estiveram envolvidos no transporte de combustíveis 26 elementos Forças Armadas e das Forças de Segurança, e às primeiras horas da manhã, o número subiu para 54, acrescenta.