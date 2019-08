Motoristas: Sindicato vai a reunião no Ministério mas reconhece que sem ANTRAM "pouco se adiantará"

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou hoje que serão apresentadas propostas na reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará".

"Já recebemos a resposta da parte do Ministério [das Infraestruturas] que a reunião é amanhã [segunda-feira], às 11:30", disse à Lusa o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques.

Questionado sobre as declarações do porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), que no sábado disse que essa reunião "não existe" e que "é uma farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar, Pardal Henriques disse apenas que tem conhecimento delas, mas insistiu que o encontro irá acontecer.