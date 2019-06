Movimento independente de Barcelos pede "renúncia" de Costa Gomes

O movimento independente Barcelos, Terra de Futuro (BTF) defendeu hoje a renúncia de Miguel Costa Gomes (PS) a todos os cargos políticos que ocupa, incluindo o de presidente da Câmara.

Em comunicado, o BTF, liderado por Domingos Pereira, ex-'número dois' de Costa Gomes, apela ainda ao presidente da Assembleia Municipal para convocar, com caráter de urgência, todos os grupos com assento naquele órgão para avaliarem a atual situação política.

Na segunda-feira, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, ao presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, proibindo-o ainda de contactos com os funcionários do município.