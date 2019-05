Movimento pelo Interior iniciou caminho para concretizar nas próximas legislaturas

O Movimento pelo Interior (MPI) colocou os problemas destes territórios na agenda política há um ano, dando início a um caminho que alguns dos seus representantes apelam à "coragem política" para que seja concretizado nas próximas legislaturas.

O MPI apresentou o seu relatório final no dia 18 de maio de 2018, em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

O movimento, que se extinguiu no dia daquela apresentação, juntou representantes de diferentes cores políticas como o presidente da Câmara de Vila Real e líder dos autarcas socialistas, Rui Santos, e o ex-presidente da Câmara da Guarda e dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro.