MP brasileiro manda investigar construção de ponte ilegal na Amazónia

O Ministério Público (MP) brasileiro anunciou, na segunda-feira, que abriu uma investigação para apurar a construção de uma ponte ilegal no sudoeste do estado do Pará, na região da Amazónia, segundo o portal de notícas G1.

De acordo com a imprensa local, a ponte, localizada na Floresta Nacional do Jamanxim, composta pelo Bioma (conjunto de ecossistemas) Amazónia, seria usada para escoar madeira extraída de forma ilegal daquela área de proteção ambiental, sendo que o governo do Pará garantiu não ter autorizado a obra.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão público que mede a desflorestação no país, a Floresta Nacional do Jamanxim é uma das mais desmatadas de todo o Brasil.