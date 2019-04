MP pede julgamento de arguido que terá lesado junta lisboeta por abuso de poder

Por Lusa | 18:59

O Ministério Público (MP) pediu o julgamento de um arguido pela alegada prática, em coautoria, de um crime de abuso de poder por supostamente ter lesado uma junta de freguesia lisboeta, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Na sua página na internet, a PGDL refere que "no essencial ficou indiciado que o arguido acordou com responsáveis da extinta Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima (atual Junta de Freguesia das Avenidas Novas) a elaboração de uma base de dados com os nomes de todos os comerciantes daquela área".

"Este trabalho, que nunca chegou a ser executado, seria levado a cabo por uma sociedade registada em nome de uma terceira pessoa, mas que, na realidade, era gerida pelo arguido", adianta a PGDL, explicando que, "com esta conduta, foram lesados os interesses patrimoniais da junta de freguesia".