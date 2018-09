MPLA/Congresso: João Lourenço diz que corrupção, nepotismo e bajulação são inimigos públicos

Por Lusa | 18:53

O novo presidente do MPLA, João Lourenço, reiterou hoje o combate à corrupção, nepotismo e bajulação em Angola, que declarou como "inimigos públicos número um", elogiando o líder cessante, José Eduardo dos Santos.

João Lourenço, eleito hoje no VI Congresso Extraordinário do MPLA com 98,59% dos votos, agradeceu a sua eleição como quinto presidente do partido, depois de Ilídio Machado, Mário Pinto de Andrade, António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, para os quais pediu efusiva salva de palmas.

Tratou-se da primeira vez, em várias décadas, que, publicamente, foram feitas referências aos primeiros líderes do partido, Ilídio Machado e Mário Pinto de Andrade, por um alto dirigente do MPLA.