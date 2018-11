Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muita luz e ornamentos 'vintage' no Dano's em Loulé

Espaço pretende ser um inovador pub desportivo que aposta na cerveja.

O Dano's é um pub desportivo que pretende, com um ambiente mais descontraído, juntar toda a família para uma experiência inesquecível.

Foi a 5 de outubro deste ano que abriu portas este novo bar, que procura proporcionar aos clientes momentos de convívio tendo por base o desporto.



Quem passa pela Quinta do Lago, em Almancil, Loulé, não fica indiferente ao espaço repleto de luz com móveis sumptuosos, ornamentos desportivos vintage e detalhes portugueses. O proprietário presta uma homenagem ao pai, dando ao bar o nome Dano's, que era a sua alcunha, e destacando aquilo que ele era especialista: saltos para a água.



O bar também se destaca por ter "a cerveja mais fresca do País". A garantia é dada pelo resort algarvio, que foi o primeiro na Península Ibérica a trazer de Austrália um sistema de torneira sofisticado, que permite servir a cerveja sempre na temperatura ideal e sem desperdícios. Às 16 saídas de cerveja de pressão juntam-se outras artesanais, criando uma variada carta de opções. No bar também não faltam os cocktails clássicos, mas em breve nascerão outros novos.



Para além de contar com quatro grandes televisões que põem os clientes a par das diversas modalidades, também não faltam noites divertidas com música ao vivo.



O Dano's está aberto desde o início da manhã até ao final da noite.