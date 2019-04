Mulher ferida após ser atropelada em Gaia

Vítima esteve cerca de 30 minutos debaixo do carro.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:47

Uma mulher com cerca de 70 anos foi atropelada, durante a manhã desta quarta-feira, na rua das Carvalhas, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.



O acidente aconteceu cerca das 9h30.



A vítima esteve cerca de 30 minutos debaixo do carro que teve de ser elevado para retirá-la.



Apesar do aparato a mulher ficou apenas com ferimentos ligeiros. Foi transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.