Mulher de 97 anos é primeira morte por Covid-19 registada na Madeira

A Madeira registou hoje a primeira morte provocada pela covid-19, tratando-se de uma mulher com 97 anos que se encontrava hospitalizada no Hospital do Funchal, informou a Secretaria Regional da Saúde do arquipélago.

"É com pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de um doente com covid-19 na Região Autónoma da Madeira", diz o Governo da Madeira na informação divulgada, endereçando "sentidas condolências à família enlutada".

No mesmo documento, a Secretaria Regional adianta que se trata de uma mulher, de 97 anos "com várias comorbilidades associadas, que se encontrava hospitalizada na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça".