Mulher de Colin Firth admite caso com jornalista que acusou de assédio

Livia Giuggioli e o ator britânico estão juntos desde 1997.

14:38

A mulher do ator britânico Colin Firth confessou ter traído o marido com o jornalista Marco Bracaccia, a quem está a acusar de assédio.

A directora e produtora italiana Livia Giuggioli confirmou a notícia avançada pelo The Times, depois de o jornalista da agência de notícias Ansa a ter acusado de o estar a processar para esconder o caso.

"Tivemos um envolvimento romântico, ela queria separar-se de Colin para viver comigo", revelou Marco Bracaccia adiantando que só enviou duas mensagens pelo WhatsApp para a ex-amante e um e-mail "amigável" para o ator, no qual descreveu o relacionamento com a italiana.

De acordo com o The Huffington Post, a traição terá acontecido durante uma ruptura do casal, entre 2015 e 2016. Nessa altura, enquanto estava separada de Colin Firth, a italiana manteve um romance com o jornalista e amigo de longa data. Entretanto, voltou para o marido e terminou a relação extraconjugal. E foi aí que terão começado os problemas.

Segundo o assessor de Firth, Marco Brancaccia ameaçou e perseguiu o casal durante meses.

O ator britânico e Livia Giuggioli estão juntos há mais de 20 anos e têm dois filhos em comum.