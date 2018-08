Mulher de professor esfaqueado em Abrantes detida por suspeita de homicídio

Por Lusa | 16:06

A mulher do professor de 51 anos esfaqueado mortalmente na noite de quinta-feira em Abrantes foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), sendo considerada suspeita de homicídio qualificado, foi anunciado hoje à tarde.

Em comunicado, a PJ de Leiria refere ter detido, fora de flagrante delito, uma mulher, professora, "fortemente indiciada da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, sendo vítima o marido, com 51 anos de idade", com residência comum em Abrantes, no distrito de Santarém.

Os factos ocorreram na noite de quinta-feira, na residência do casal, na localidade de Chaínça, "tendo a suspeita usado uma faca de cozinha e um martelo, com que desferiu múltiplos e dispersos golpes em zonas vitais, causadores da morte da vítima", pode ler-se no comunicado.