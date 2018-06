Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de Rui Patrício aconselha... masturbação

Vera e Rui Patrício têm dois filhos em comum e mostram frequentemente a cumplicidade que os une nas redes sociais.

Por Miguel Azevedo | 08:57

Um golo falhado à boca da baliza, uma falta despropositada ou um simples ‘frango’ afinal podem ser indícios de stress e ansiedade que se podem resolver com sexo ou, em último caso, com masturbação.



Quem o diz é a sexóloga Vera Ribeiro, mulher de Rui Patrício, que só vê benefícios se os jogadores tiverem vida sexual nos estágios. "A abstinência forçada não é positiva", diz.



Em entrevista ao programa ‘Dr. Saúde’, da SIC, e quando questionada sobre a hipótese da masturbação, disse: "Aí poderão obter benefícios, melhor sono e melhor descanso. Os níveis de cortisol são mais controlados e têm melhores resultados no stress e ansiedade."