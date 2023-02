Mulher detida por tráfico de droga Bloom no Funchal

Uma mulher, de 30 anos, e um jovem, de 18, foram detidos esta quarta-feira pelo crime de tráfico de droga no Funhal, na Madeira. A suspeita tinha na sua posse Bloom, uma substância piscoátiva que tem preocupado o arquipelago após os últimos casos relacionados com jovens.Em comunicado, a PSP refere que foram encontradas 12 doses individuais de haxixe com o jovem e outras 12 de Bloom com a mulher. Uma quantidade superior ao limite estipulado para consumo.Os dois supeitos foram identificados em pontos diferentes da baixa da cidade.

"Após contacto com as autoridades judiciárias foi determinada a sua libertação mediante a aplicação da medida de coação de Termo de Identidade e Residência", pode ler-se no comunicado.