Mulher morre atropelada por comboio na Moita

Uma mulher morreu hoje vítima de atropelamento ferroviário na Linha do Sado, entre Baixa da Banheira e Alhos Vedros, no concelho da Moita (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o óbito da mulher foi declarado no local.

As fontes do CDOS e da Guarda Nacional Republicana (GNR) disseram desconhecer a idade da vítima, que foi colhida por um comboio, confirmando apenas que é do sexo feminino.

Para o local foram mobilizados bombeiros das corporações da Moita e Sul e Sueste (Barreiro) e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da GNR, num total de 13 elementos, apoiados por cinco veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 20:42.