Uma colisão frontal envolvendo dois carros ligeiros, no concelho de Alcobaça, causou esta sexta-feira à tarde a morte a uma mulher de 75 anos e ferimentos graves ao marido, de 80 anos. O condutor do outro carro, de 35 anos, também sofreu ferimentos graves.









O acidente ocorreu às 14h30, na EN 242, entre o cruzamento para Fanhais e um posto de abastecimento de combustíveis, entre Pataias e a Nazaré, numa zona de reta ainda pertencente ao concelho de Alcobaça.

Por razões que ainda se desconhecem, um dos carros saiu da sua via e embateu com grande violência no outro veículo, que circulava em sentido contrário. O socorro foi prestado por equipas do INEM e Bombeiros Voluntários de Pataias e da Nazaré, estando a GNR de Leiria a apurar as causas do acidente. O casal, residente na Nazaré, ficou encarcerado. A morte da mulher foi confirmada no local. Os dois feridos foram para o Hospital de Leiria.