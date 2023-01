Um homem de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despite de automóvel na rua Rodrigues de Freitas, Santa Marinha, em vila Nova de Gaia.A idosa ia a conduzir, num veículo ligeiro, quando se despitou e embateu contra um poste. O acidente aconteceu pelas 16h08 e óbito foi declarado ainda no local.No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto, o INEM, o VMER de Santo António, a Polícia Municipal e a PSP