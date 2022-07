À chegada dos bombeiros, a mulher estava já em paragem cardiorrespiratória, mas o óbito acabou por ser declarado no local, apurou o CM junto dos bombeiros de Bragança.



O autor do crime terá sido um familiar. Segundo a Rádio Bragantia, a mulher teria ferimentos no abdómen e no tórax feitas com um objeto contundente. O marido sofreu ferimentos graves no rosto e no tórax.



Para além dos bombeiros e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, a GNR também esteve no local.