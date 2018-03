Mulheres timorenses continuam sem oportunidades de exercer os seus direitos - PR

Por Lusa | 03:06

As mulheres timorenses continuam a não conseguir exercer os seus direitos em Timor-Leste e, no mundo rural, têm grande parte do trabalho sem a correspondente participação ativa no desenho das políticas de desenvolvimento, afirmou hoje o Presidente timorense.

Por isso, disse Francisco Guterres Lu-Olo num discurso em Díli, "valorizar a ação das mulheres e promover a sua participação na construção nacional" torna-se crucial para o reforço da "qualidade da democracia" e para a defesa da Constituição.

Lu-Olo falava na abertura de um seminário sobre a importância do voto da mulher, promovido pela organização timorense Rede Feto (Rede Mulher) que decorre a cerca de duas semanas do arranque da campanha para as eleições antecipadas de 12 de maio.