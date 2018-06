Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinamarca empata com Austrália no segundo jogo do grupo C

Australianos conservam ainda esperança de se manterem na competição.

14:50

A Austrália conseguiu esta quinta-feira manter acesa a esperança de continuar no Mundial da Rússia, depois de ter arrancado um empate perante a Dinamarca, na segunda jornada do Grupo C.



A Dinamarca adiantou-se no marcador na primeira-parte, com um grande golo de Erikssen, mas os homens da Oceania conseguiram o empate ainda no primeiro tempo, com um penálti convertido por Jedinak aos 38 minutos.



Num jogo muito disputado, ambas as equipas criaram ocasiões de golo, mas as defesas acabaram por prevalecer sobre os ataques.



Com este resultado, os dinamarqueses ascendem provisoriamente à liderança do Grupo C, com 4 pontos, enquanto a Austrália soma o seu primeiro ponto na competição. A França, (com três pontos) defronta o Peru (0 pontos) na tarde desta quinta-feira, em jogo da segunda jornada.