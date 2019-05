Mundial sub-20: Florentino diz que Portugal está "motivado pela responsabilidade"

O médio Florentino afirmou hoje que a seleção portuguesa de futebol de sub-20 se sente "motivada pela responsabilidade" e expetativas criadas em redor da equipa que vai disputar o Mundial da categoria, na Polónia.

"Queremos representar da melhor maneira o nosso país. Temos um passado bom, mas isso traz mais responsabilidade e mais trabalho. Queremos manter o nosso nível. Vamos fazer de tudo para entrar da melhor maneira neste primeiro jogo", afirmou, em conferência de imprensa.

Florentino falava na antevisão do jogo com a Coreia do Sul, que marca a estreia da equipa das 'quinas' no Grupo F do Mundial, no sábado, em Bielsko-Biala, tendo assegurado que esta geração de jogadores lusos, nascidos em 1999, não se sente pressionada pelas conquistas do Europeus de sub-17, em 2016, e sub-19, no ano passado.