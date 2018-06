Mundial2018: Adrien avisa para perigo marroquino

Por Lusa | 11:07

O médio internacional português Adrien advertiu hoje para as "dificuldades" que a seleção de Marrocos vai colocar a Portugal, na quarta-feira, no segundo jogo do Grupo B do Mundial2018 de futebol, no qual não identificou adversários fáceis.

Em conferência de imprensa, no quartel-general da equipa das 'quinas', em Kratovo, Adrien, que não foi utilizado no empate 3-3 frente à Espanha, na estreia na competição, recusou que Portugal esteja perto de assegurar a passagem aos oitavos de final.

"De todo! Até porque não interessa o nome das seleções. Neste momento já percebemos que não há jogos fáceis. Vimos nos outros grupos que os favoritos tiveram muitas dificuldades em ultrapassar os seus adversários", frisou.