Por Lusa | 18:56

A Dinamarca estreou-se hoje no Mundial2018 de futebol, que está a decorrer na Rússia, com uma vitória sobre o Peru, por 1-0, e vai terminar a primeira jornada no topo do Grupo C, em igualdade pontual com a França.

Em Saransk, o avançado Poulsen fez o único golo da partida, aos 59 minutos, enquanto o Peru pode lamentar uma grande penalidade falhada por Cueva, aos 45+1.

Com este triunfo, a Dinamarca igualou a França no topo do Grupo C. Os gauleses bateram a Austrália, por 2-1, em Kazan.