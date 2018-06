Mundial2018: Portugal com novidade João Mário, Marrocos muda três no 'onze'

Por Lusa | 12:36

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, procedeu hoje a apenas uma alteração no 'onze' da formação das 'quinas' para o embate com Marrocos, em Moscovo, da segunda jornada do Grupo B do Mundial de 2018.

Comparando com a formação que sexta-feira empatou 3-3 com a Espanha, em Sochi, com 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, o técnico luso retirou o médio Bruno Fernandes para colocar João Mário a organizar futebol ofensivo pela esquerda.

Dado o desempenho de Gonçalo Guedes, aquém do esperado, supunha-se que André Silva, que fez toda a campanha de apuramento ao lado de Cristiano Ronaldo, na frente de ataque, voltasse a surgir na equipa titular, mas tal não vai acontecer.