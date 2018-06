Mundial2018: Portugal, movido a Cristiano Ronaldo, procura vencer Marrocos

Por Lusa | 08:40

A seleção portuguesa de futebol, movida a Cristiano Ronaldo, defronta Marrocos, na quarta-feira, no Mundial2018, num desafio decisivo rumo aos ambicionados oitavos de final, no qual os lusos devem provar que estão à altura do seu capitão.

Depois da estreia com empate 3-3 com a Espanha, na sexta-feira, em Sochi, com um 'hat-trick' do avançado do Real Madrid, Portugal procura os três pontos perante um dos seus carrascos no Mundial de 1986, no México (3-1), e que, na Rússia, já não tem margem de manobra, após derrota por 1-0 com o Irão, de Carlos Queiroz.

O selecionador Fernando Santos pontuou a exibição de Portugal frente ao rival ibérico com nota seis, em 10, lamentando pouca agressividade perante a posse de bola de Espanha.