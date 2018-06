Mundial2018: Ronaldo no 'onze' com os também 'estreantes' Patrício e Bruno Alves

Por Lusa | 19:57

Cristiano Ronaldo vai, como anunciado, alinhar hoje de início pela seleção portuguesa de futebol no particular diante da Argélia, o último antes do Mundial2018, num 'onze' do qual também fazem parte Rui Patrício e Bruno Alves.

Tal como o selecionador Fernando Santos tinha revelado na conferência de imprensa, na véspera, o 'capitão' de Portugal, que cumpre a 150.ª internacionalização 'AA', vai realizar os primeiros minutos com a equipa das 'quinas', três dias depois de se ter juntado ao grupo.

O guarda-redes Rui Patrício e o central Bruno Alves também vão iniciar o jogo com os argelinos, depois de não terem sido utilizados nos particulares com Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0).