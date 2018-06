Igor Gazinsky marcou primeiro golo do Mundial de 2018

É a quinta vez que a seleção da casa marca o golo inaugural da prova.

O russo Igor Gazinsky marcou esta quinta-feira o primeiro golo do Mundial de futebol de 2018, no jogo inaugural da prova, entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, a decorrer no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Gazinsky, que se estreou a marcar pela Rússia, faturou aos 12 minutos, de cabeça, depois de um cruzamento de Aleksandr Golovin, apontando o golo 2.380 da história dos Mundiais, naquele que é o 837.º encontro.

É a quinta vez que a seleção da casa marca o golo inaugural da prova, o que já havia acontecido ao brasileiro Ademir (1950), ao sueco Agne Simonsson (1958), ao alemão Philipp Lahm (2006) e ao sul-africano Siphiwe Tshabalala (2010).