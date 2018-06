Saudita Mohammad al-Sahlawi deu início à 21.ª edição

Mundial conta com a presença de 32 seleções.

Por Lusa | 16:04

O jogador saudita Mohammad al-Sahlawi deu esta quinta-feira o pontapé de saída na edição 21 do Mundial de futebol, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, palco do embate entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, do Grupo A.

Pouco depois das 18h00 locais (16h00 em Lisboa), arrancou na capital russa o encontro inaugural do Mundial2018, que terminará no mesmo local, em 15 de julho, com a realização da final e 64.º jogo da competição.

O 21.º Mundial conta com a presença de 32 seleções, entre as quais Portugal, que está presente pela sétima vez e quinta consecutiva, repetindo 1966, 1986, 2002, 2006, 2010 e 2014.