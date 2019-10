Mundial/Râguebi: Dois jogos cancelados devido à aproximação de tufão

A organização do Mundial de Râguebi anunciou hoje o cancelamento de dois jogos devido ao tufão que deve atingir o Japão este fim de semana.

Os jogos Inglaterra-França e Nova Zelândia-Itália, agendados para sábado em Yokohama e Toyota, foram cancelado devido à aproximação do tufão Hagibis.

Atualmente classificado como um tufão "violento", no topo da escala de intensidade ciclónica no Japão, o Hagibis está a dirigir-se para o sudeste do país e poderá atingir a área de Tóquio no sábado, alertaram os meteorologistas japoneses.