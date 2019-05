Municípios da ilha de São Miguel querem mais "certeza jurídica" na proposta para "chãos de melhoras"

A Associação de Municípios da Ilha de São Miguel disse concordar com a proposta de regime jurídico apresentada pelo executivo açoriano para os "chãos de melhoras", mas pediu mais "certeza jurídica" na formulação da lei.

O presidente da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel (AMISM), José Manuel Bolieiro, ouvido na quarta-feira na Comissão de Política Geral, na delegação de Ponta Delgada da Assembleia Legislativa Regional, afirmou que "os autarcas estão de acordo com este impulso na criação de um regime, sob a forma de anteproposta de lei".

Em causa está a proposta de criação de um regime jurídico que visa resolver a questão dos "chãos de melhoras", um sistema vigente em São Miguel, em que os donos das casas não possuem o terreno onde estas foram edificadas, e define um prazo de dez anos, durante o qual o proprietário do bem de maior valor, o solo ou a habitação, goza do direito potestativo [que não admite contestação] de aquisição do outro bem.