Municípios preferem gerir património sem utilização e podem recusar educação até segunda-feira

O património imobiliário público sem utilização, no âmbito da descentralização, é a competência mais aceite, por 157 municípios, que aceitaram a transferência em 2019, terminando segunda-feira o prazo para as autarquias recusarem na área da educação.

Segundo informação disponibilizada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), atualizada na sexta-feira, no universo de 278 concelhos do continente, 183 municípios aceitaram exercer competências em 2019, no âmbito do processo de descentralização para autarquias e entidades intermunicipais.

Com base nas comunicações das autarquias que não pretendem a transferência de competências já este ano -- num processo gradual até 2021 --, apenas 31 municípios aceitaram todas as 11 novas atribuições, relativas aos primeiros diplomas setoriais publicados, enquanto 11 câmaras só aceitaram uma competência.