Municípios reforçam solidariedade com vítimas de violência doméstica

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje que há 157 concelhos que subscreveram o protocolo de solidariedade com vítimas de violência doméstica, disponibilizando-lhe casa, número que representa um aumento de 20% nos últimos cinco meses.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a ANMP afirma que, entre 2012 e o início deste ano, o protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CCIG), para apoiar vítimas da violência doméstica, foi subscrito por 132 municípios e que, desde fevereiro de 2019, na sequência de novo acordo estabelecido entre as duas entidades, substituindo o anterior protocolo, "houve um novo impulso e um aumento de 20%" de municípios aderentes.

A Associação assinou um protocolo com a CCIG, em 05 de fevereiro, para "instituir uma cooperação institucional entre as partes no âmbito do processo de autonomização e empoderamento das vítimas de violência doméstica, sinalizadas pelas respostas de acolhimento de emergência e das casas de abrigo integradas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, encontrando soluções que possam dar resposta às suas necessidades de habitação aquando da sua saída e retorno à vida na comunidade".