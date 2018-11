Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Murça: Misto de terra fria, quente e de montanha

Localizada no distrito de Vila Real, esta é uma terra onde o passado é respeitado e o futuro assegurado.

Por Patrícia Lima Leitão | 17:02

Situada no distrito de Vila Real, Murça conta com séculos de história e quem por lá passa encontra fascínios inesquecíveis.



Localizada em pleno centro geográfico da Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, é um território misto de ‘terra fria’, ‘terra quente’ e ‘terra de montanha’, atravessado pelo rio Tinhela, de águas selvagens, e embelezado pelo rio Tua.



É apreciável a sua produção de azeite e de vinhos, mas também merecem destaque a castanha e os frutos secos, que ganham uma expressão interessante na ocupação do solo e valorização económica.



A história da área em que o concelho se fixou remonta ao Paleolítico. Desde essa época, o seu território foi povoado de forma contínua, pois muitos são os indícios de diferentes períodos de ocupação.



São muitos os motivos de interesse para conhecer Murça. A visita pode começar com a beleza do património natural do Tua, onde das suas encostas sai a produção do ouro do concelho, o vinho e o azeite.



De seguida, e embalado pela história, pode ir até à aldeia de Palheiros e visitar o Crasto de Palheiros, ou Fragada do Castro, uma imponente crista quartzítica que foi sendo esculpida desde o 3.º milénio a.C..



Não deixe de ir à ‘terra fria’, em concreto à aldeia de Asnela; de época medieval mantém um conjunto de casas tradicionais em granito. Desça e no caminho aprecie os castanheiros centenários e visite os relógios de sol na aldeia de Vilares.



Depois desta viagem pode dirigir-se ao centro da vila e procurar a Casa do Cabo, um restaurante e alojamento onde pode deliciar-se com o bacalhau à Cabo ou a posta de vitela. Mas esta também é uma terra de cabrito e cordeiro, da zona de montanha, de saborosos pratos à base de caça, como o javali, o coelho bravo e a perdiz. Nesta mesa rica não podem faltar os vinhos do Douro, os generosos e os espumantes.



A seguir a uma refeição conheça a praça 31 de Janeiro, onde está situada a Porca de Murça, escultura de granito feita numa só pedra com 1,70 m de comprimento, 58 cm de largura e cerca de 1 metro de altura. Ao lado encontra-se o Pelourinho Manuelino, a Igreja Matriz, o Antigo Convento Beneditino e casas brasonadas e, ainda, de valor arquitetónico, a Capela da Misericórdia, de estilo Barroco. Para terminar aconselha-se uma visita à adega cooperativa, onde são produzidos vinhos de renome.