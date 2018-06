Musa do Instagram mostra como ter o corpo perfeito nas redes sociais

Louise Aubery partilhou a mesma fotografia, com uma versão ‘magra’ e outra ‘gorda’.

15:21

Uma Instagrammer francesa partilhou duas fotografias com os fãs na passada terça-feira, onde mostra que ter um corpo perfeito nas redes sociais, pode apenas depender do ângulo em que a fotografia é tirada.



Louise Aubery partilha vários conteúdos motivacionais diariamente com os seus 166 mil seguidores, onde aborda temas como a alimentação saudável e o exercício físico, com humor.

Recentemente, a jovem decidiu partilhar duas fotografias do seu corpo, tiradas no mesmo dia e local, lado a lado. A ideia é mostrar como a perfeição de uma fotografia se pode reduzir a um ângulo melhor ou à posição do corpo.



Numa das imagens, Louise estica o rabo para dar a ideia de que é mais arrebitado, contraindo os glúteos na outra, onde revela que também tem celulite.



"A semana passada chamaram-me magra e gorda, exatamente no mesmo dia, duas pessoas diferentes.", disse na publicação.

"Sim, eu faço desporto. Sim, eu tenho hábitos de alimentação saudáveis. E não, eu não tenho um corpo perfeito. Sabem porquê? Porque deixei de procurar por um. (...) lembrem-se que o vosso corpo não é um inimigo", adiantou dias antes, numa publicação semelhante.